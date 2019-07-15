KAWS全新雕塑品大里揭幕 羅志祥朝聖

2019-07-15 20:13

〔記者陳建志／台中報導〕國際知名藝術家KAWS專門為台中軟體園區Dali Art藝術廣場打造一座高約3米5的BFF（Best Friend Forever，永遠的好朋友）系列不鏽鋼雕像，維持一貫大眼睛打「XX」的特色，就連粉絲「小豬」羅志祥也到場朝聖，並一起舉行揭幕儀式，現場並販售限量的6吋毛絨公仔，吸引KAWS迷從昨晚9點就漏夜排隊，現場人龍綿延好幾百公尺。

中陽藝術行銷企劃負責人張聞雨表示，這次邀請到KAWS以BFF系列，專門為台中軟體園區Dali Art藝術廣場打造一座高約3米5的全新雕像，希望透過這件雕塑品，讓大家知道台中大里有一個可以創藝術、賞藝術，欣賞藝術潮流的地方，希望將藝術帶進民眾生活中。

這件全身藍色的雕塑品，是由不鏽鋼材質打造，最大的特色仍保有KAWS作品大眼睛、打「XX」的獨特風格，將從即日起到9月15日在Dali Art藝術廣場展出。

今天舉行這座雕塑品的揭幕儀式，現場除邀請到KAWS本人到場，KAWS的粉絲羅志祥也出席，羅志祥說，之前潛水默默收藏KAWS的作品有一段時間，後來才在IG和大家分享，還在現場和KAWS玩起自拍。

今天現場並販售這隻全新打造，售價2990元的6吋縮小版限量公仔，許多KAWS迷聞風而至，昨晚9點多現場就聚集了100多名粉絲漏夜排隊，今天現場排隊人龍更是綿延好幾百公尺，讓人見識到KAWS的魅力。

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