北市動物園 馬來貘戀愛ING

2019-07-15 15:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕黑白相間的馬來貘，可愛萌樣受到大小朋友喜愛，最近台北市立動物園更傳出喜訊，來自捷克的雄性馬來貘「貘克」，終於打動園內的「貘芳」芳心，在7月初順利完成交配，團隊為之振奮，期盼早日傳來好消息！

野外馬來貘面臨生存危機，為了維持馬來貘的個體數與遺傳多樣性，北市動物園去年3月從捷克布拉格動物園引進雄性馬來貘「貘克」 ，與園內的「貘芳」進行配對， 初見面的兩人未有太多接觸，但年輕又活潑的「貘克」主動示好，兩隻日久生情，互動也越來越頻繁。

園方指出，由於馬來貘全年皆可繁殖，懷孕期為13個月，約3至4歲左右發育成熟，保育員推估正值4歲的「貘克」很有機會搭上初次繁殖的列車，但考量到馬來貘寶寶若在冬天出生，寒冷氣候可能會造成生存風險，因此園方也及早為「貘芳」的繁殖提前備戰。

園方表示，「貘克」和「貘芳」近期頻繁發出發情叫聲，「貘芳」還時不時輕咬「貘克」的腳和背部調情，經過幾次嘗試，兩隻馬來貘終於在7月初順利完成交配，期盼能早日傳出好消息，迎接新的馬來貘成員。

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