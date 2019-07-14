六都納準公共化托育 中市：福利更優、5萬幼兒受惠

2019-07-14 21:01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕準公共化托育政策8月1日起，六都將納入實施，台中市強調，補助不縮水，甚至更優；只要中央補助優於台中原有補助，就適用中央標準，如果台中補助優於中央，採從優補助，如台中市原來的托育一條龍針對弱勢加額補助、每人每年最高3萬元，中央新制沒有這項措施，市府仍會繼續核發，福利不打折，新制上路將有約5萬幼兒受惠。

面對準公共化機制擴及六都，台中市府指出，近來屢有傳言指台中市政府將廢止托育一條龍等相關補助政策，擔心恐引起家長恐慌，台中市政府昨鄭重澄清，面臨少子化問題，托育補助本就是好的政策，好的政策要繼續做，不但不會廢止，而是「延續再升級」。

台中市教育局指出，中央準公共化機制將六都自8月1日起納入實施擴大2至4歲育兒津貼，就讀公立幼兒園每月最多繳交2500元、非營利幼兒園每月最多繳交3500元、準公共幼兒園每月最多繳交4500元，差額由政府幫忙家長支付，低收入戶幼兒免費。

此外，若子女未就讀公立、非營利及準公共幼兒園，每月可領取2500元育兒津貼；新制上路，台中市約5萬幼兒可受惠。

教育局指出，以前的托育一龍政策2到4歲幼兒就讀就讀符合補助要件幼兒園，提供幼兒學前教育補助每學年3萬元，若以原就讀每月收費1萬元的幼兒園為例，市府一條龍補助每月2500元，家長負擔每月7500元；實施準公共化機制後，家長負擔變每月最高只要支付費用4500元，負擔減輕。

此外，教育局指出，原有托育一條龍的政策，針對弱勢加額補助每人每年最高3萬元，中央新制並沒有這項措施，但這部分從優補助，則由市府繼續核發，福利不打折。

配合準公共化托育政策，台中市府強調，市長盧秀燕上任後積極推動「公托公幼倍增」計畫；針對公托倍增，社會局指出，除了現有太平、沙鹿、豐原、清水、坪林5處公托，今年將再完成大里、甲興、霧峰3處，明年增加大雅、南屯、西屯3處，後年增加烏日，111年預計完成7處社會住宅托育空間及4處小規模公托，未來台中將有23處公托據點。

針對公幼倍增，教育局指出，108年度已增設公立及非營利幼兒園41班、增加收托人數1,151人，並朝108至111學年度擴增至少180班以上，讓平價教保服務量達5400人，達成公幼倍增的目標。

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