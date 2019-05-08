議員質疑托嬰中心漲價有補助 中市府：因應提升托育人員薪資

2019-05-08 16:07

〔記者張菁雅／台中報導〕政府推動準公共化托育，希望減輕家長負擔，但台中市議員楊正中今日質詢時指出，市府今年編列漲價補助預算8148萬元，漲價的托嬰中心可以補助1400元，以致7成業者已申請調漲。社會局則解釋，因加入準公共化須逐年提升托育人員薪資，所以市府針對准予調漲的托嬰中心額外補助1400元，不增加家庭育兒負擔。

楊正中指出，市府在今年預算編列漲價補助8148萬元，補助漲價的托嬰中心1400元，沒有漲價的托嬰中心就沒有補助，因此在129家加入準公托的托嬰中心中，7成已申請調漲，顯示漲價已成為事實。

楊正中說，平價托育成功要件就是「控制價格」，以前是「補多少、漲多少」，現在是「漲多少、補多少」，他呼籲社會局重新檢討托育預算編製，不僅家長權益要顧，教師薪資權益也要兼顧，才能創造三贏。

社會局長李允傑指出，因應中央規定，加入準公共化須逐年提升托育人員薪資至2萬8000元，為維護台中市平價托育政策及保障托育人員薪資待遇，針對加入準公共化、經審議制度准予調漲的托嬰中心，除了中央補助的6000元外，市府也在今年1月1日起額外補助1400元。

李允傑表示，市府從2016年起透過托育管理委員會審議制度，調漲的托嬰中心需符合平價，且沒有任何違規事項，並經過審議後才准予調漲，調幅以5％為上限，是六都獨有的托育費用管控機制。另外，台中市準公共化托嬰中心平均收費約為1萬4000元左右，扣除補助，家長實際負擔約6600至8000元，與其他縣市比較仍屬平價。

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