過半行政區路邊停車免費 中市府這麼說

2019-07-14 19:22

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市7、8月陸續有路邊停車格實施收費，大里區大智路8月1日起更成為大里第1條路邊停車收費的道路。而全台中市29個行政區中，還有17區路邊停車都免費。停車管理處今日表示，收費是為了增加停車供給，停車需求大於供給的路段將在評估後逐步納入收費範圍。

大里區大智路實施路邊停車收費後，全市共有12區有收費路段，包括市區8個行政區，以及縣區的烏日、豐原、潭子、大里區，其餘17區的路邊停車格仍然免費停車。

停車管理處長張應當表示，是否收費與當地停車供需有關，不是公不公平或區域均衡發展的問題，也不是為了收費而收費，是為提高車格周轉率，增加停車供給，即使在市區，目前仍有路段是不收費的。

他也表示，依照「台中市公有停車場收費自治條例」規定，平均每小時停車數高於停車位總數60％者，得納入收費範圍。目前太平區、霧峰區中正路的停車需求都很高，市府會逐步納入考慮，當地民眾要求收費的路段將優先評估。

張應當指出，全台中市共有4萬6225個路邊停車格，其中2萬6091格已納入收費，占整體路邊車格約56.5％，未收費路邊車格約2萬餘格，占43.5％。未收費車格比例仍偏高，不收費車格常遭民眾久占，因此，附近居民會建議實施停車收費，大里區大智路就是如此，市府評估後，當地停車需求高，決定納入收費範圍。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法