擴大實施路邊汽車格收費 駕駛人批中市府「搶錢」

2019-03-23 17:26

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府今年陸續公告東區、北區、北屯區、南屯區部分路段路邊停車格，實施汽車停車收費。駕駛人抱怨盧市府「拚經濟」的作法就是向小市民搶錢，市議員鄭功進今（23）日批評，這種突襲式停車收費，影響上千個停車格，駕駛人抱怨連連，盼暫緩實施。市府交通局回應，久佔車格普遍，收費提高周轉率。

前市長林佳龍任內，交通局去年8月起實施主要住宅區域週日停車不收費，公有停車格最晚收費截止時間，從原來晚上10點提早至8點，共調整約1萬8千格收費時間，藉此節省民眾停車費。

市長盧秀燕上任後，交通局今年已公告4波路邊汽車停車格收費，其中文心南路（文心南七路~大忠南街、南屯路~文心南七路）、文心路（北屯路~南屯路）路段3月1日起收費；柳陽東西街、國校巷、北興街、進化北路64巷、太原路3段一○一巷、東光園路（自由路~大智路）、大興街（建成路~東光園路）、南京路（自由路~進德路）、建成路（樂業一路~復興東路）則是4月16日起收費。

曾姓民眾質疑，盧市長一直向中央喊窮，新的財源還沒找到，竟先對小市民的停車費搶錢，難道與民爭利就是市府拚經濟的作法？李姓長者也說，盧先縮減敬老愛心卡搭小黃的福利，現在連停車費也要搶，這款的政府讓人難以接受。

鄭功進表示，東區部分交通局3月發公文、4月就要收錢，事先無任何溝通，這種突襲式停車收費令市民大怒，應該暫緩實施。去年市府經他爭取，才實施住宅區週日停車免收費，想不到盧團隊上任不到百日反其道而行，讓民眾荷包先瘦一圈。

市議會交委會召集人張玉嬿指出，廣收停車費治標不治本，市府該做的是增加停車位、停車場和設施，盧秀燕好像學「韓流」把賺錢列為市府最優先目標，但若靠停車收費增加市庫收入，實在掉漆。

交通局表示，未收費路段平均每小時停車數高於停車位總數60%者，得依自治條例納入收費，民眾也一直反應上述路段因車輛久佔車格不去，形同少數人自家車庫，實施收費以提高車格周轉率，讓更多市民方便停車；而東光園路、大興街、南京路、建成路經鄭功進議員反映，將延至7月1日起收費。

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