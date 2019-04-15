竹南路邊停車收費7月上路 車格數腰斬剩700個

2019-04-15 19:24

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣竹南鎮公所為解決市區停車亂象問題，去年開始規劃路邊停車收費政策，日前已完成假放樣作業，正陸續回收居民意見進行修正，預計7月起實施，而收費車格則從原定的1500格減少至約700格。竹南鎮長方進興表示，雖有住戶反彈門口畫車格，但有利大眾的政策仍必須執行，將會加強溝通，降低影響。

公所於上週完成假放樣作業，正進行會勘收集居民意見，而原定劃設1500格收費車格，可能減少至700格以下，範圍則以環市路內市區路段、火車站附近等為主，後續報請苗栗縣政府核准後，預計7月正式上路，收費方式擬比照頭份市每半小時10元，並規劃由公所自營。

儘管「使用者付費」精神政策獲多數鎮民支持，但仍有部分民眾反彈，認為公所在自家門口、車庫前劃設停車格，將影響人車進出，造成居民、商家不便。

方進興解釋，道路屬公家，可供眾人使用，若不畫設車格反而會遭人長期佔用，且公權力無法介入驅趕，未來將持續與鎮民溝通。

方進興說，部分住家於建造時已申請一樓為車庫，若擔心劃設車格後影響出入，居民可依登記資料向公所出示證明，車格劃設將會避開。

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