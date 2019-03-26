提升停車周轉率！八里、林口部分路段4月起實施路邊停車收費

2019-03-26 11:50

〔記者周湘芸／新北報導〕為改善停車秩序，提升停車周轉率，新北市政府交通局公告八里區龍形一街、龍形二街、龍形平面停車場，以及林口區興林路151巷自今年4月1日起納入路邊停車收費管理，其中，八里區和林口區收費時間分別為週一至週五7時至20時和8時至18時，前者採計次收費，每次新臺幣60元整；後者採計時收費，每小時新臺幣20元整，採半小時計費。

交通局表示，為讓更多有臨時停車需求的市民順利找到車位，日前交通局邀集相關單位現場會勘後納入收費管理，因有專人按時巡查停車狀況，如遇無牌車輛或廢棄車輛，可立即通報相關單位處理。而為使民眾了解該路段停車位即將納入收費管理，交通局當前已於明顯處設置收費告示牌，並採用夾單方式宣導民眾。

另為便利民眾繳納路邊停車費，交通局推出「新北停車即時繳費零時差」服務，民眾於新北市路邊停車離場後，可立即透過行動支付App（街口支付、橘子支付GAMA PAY、iPASS一卡通、onePaid萬付通、車麻吉、遠傳電信、停車大聲公、Pi行動錢包及歐付寶Opay）或e-bill全國繳費網查詢，並繳納停車費。

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