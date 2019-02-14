空車滑行撞倒路旁2機車…網路柯南追查結果讓人笑翻

2019-02-14 13:30

〔記者許國楨／台中報導〕一輛剛掛牌的新款休旅車昨晚路邊停車時，車主下車後疑未拉手煞車又打N檔，導致車子向滑行撞到路旁兩輛機車，有民眾直擊拍下照片上傳臉書社團，網友紛紛調侃「新車上路三寶飯」、「新車碰上新手」、「最佳新車新人獎」，諸多留言令人捧腹。

轄區警方則表示，根據PO文網友敘述事故發生時間是在昨晚8點，地點位在東興路與大墩四街口，經查詢報案紀錄，並未接獲該起事故報案，將派員前往現場查看，遭撞機車是否還在現場，若機車車主要提出毀損告訴，將再聯繫休旅車車主到案究責。

一名女網友昨晚在臉書社團爆料公社PO文指出，親眼看到一台沒人在車上的汽車往前滑行，撞倒停在路邊停車格的兩台機車，那位汽車車主後來有把機車牽起來，但不知道有沒有報警，所以先幫忙拍照存證，她在文末不忘提醒「記得拉手煞車啊，幫機車車主QQ」。

網友對此紛紛留言，「看起來應該是剛掛牌的新款休旅車」，「我看這台車開還沒一個月吧….極新就遇到不會顧車的車主…嘆」、「新車就這樣刮了」、「新車碰上新手」、「新車上路三寶飯」；還有網友調侃說，「現在P檔跟手煞車都是選配了嗎」、「最佳新車新人獎」、「三寶無誤」，一堆留言著實令人捧腹。

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