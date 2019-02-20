好強！路邊停車格每小時20元彰縣進帳近億元

2019-02-20 14:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣2017年1月上路的路邊停車收費制度，今年邁入第3年，實施滿2年靠著每小時停車收費20元，已為縣府和彰化市、員林林與鹿港鎮的公庫累計進帳近1億元，發揮小錢、積沙成塔的驚人力量。

全縣有彰化市、員林市、鹿港鎮共3鄉鎮實施路邊停車收費，總共2712格停車格，以彰化市1176格最多，其次是員林市945格，最少是鹿港鎮592格，停車格採單一費率每小時20元計費，收入65％歸公所、35％歸縣府，縣府納入彰化縣公共停車場作業基金。

縣府工務處統計，上路首年（2017）全年3鄉鎮路邊停車收費共收入3000多萬元，2018年收入近5000多萬元，2年收入約9000多萬元接近1億元，平均每個停車格進帳3萬多元，停車轉周率高進帳就多，彰化市公所擬針對周轉率高的路段建議縣府推動差別費率，周轉率高調高收費、低的降費用。

對此，縣府工務處長林漢斌表示，縣府尚無採取差別費率的構想，不過，市公所建議可參考納入評估，之前，和美鎮公所曾向縣府爭取興建停車場經費，工務處希望和美鎮公所優先推動路停車收費，再評估停車場興建，鎮公所尚未給縣府答案，就經濟效益和使用者付費來看，縣府希望公所可以成為全縣第4個實施路邊停車收費的鄉鎮。

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