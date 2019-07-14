中市大里大智路 路邊停車8/1起收費

2019-07-14 17:20

〔記者陳建志／台中報導〕大里區人口超過21萬人，是台中市人口第3多的行政區，不過至今路邊停車格仍無收費，市府交通局停車管理處因接獲多位民眾抱怨，連接大里、南區的大智路路邊停車格長期遭佔用，造成真正想停車的民眾無處停車，經評估後為了提高停車周轉率，決定從8月1日起，總共101個停車格開始收費，將成為大里第一條實施路邊停車收費的道路。

大里區人口達21萬2千多人，縣市合併前，是台中縣人口第一多的行政區，縣市合併後雖退居全市人口第3多的行政區，但人口仍持續成長，在路邊停車格收費已經很普遍下，大里卻至今都無實施路邊停車收費，不過此情形8月1日起將改變。

大里區公所近日已經接獲市府交通局要求通知大里祥興、大明、日新3里辦公處的公文，表示將從8月1日上午8點開始，在大智路從亞洲街到益民路間的路段，實施路邊停車格收費，這也讓大智路成為大里區第一條實施路邊停車收費的道路。

市府停管處張應當處長表示，這是因接獲多位民眾陳情，表示大智路停車需求高，但路邊停車格卻長期遭少數人佔用，造成真正想停車的民眾無處停車，經勘查後為了停高停車格的周轉率，才會決定從8月1日上午8點開始收費，收費時間為上午8點到下午6點，為了顧及附近民眾下班後的停車需求，並不增加負擔，晚上到隔天清晨不收費，停車費率則是每小時收費20元，不會採累進費率。

大里祥興里長黃春海表示，日前有接獲交通局告知大智路將收費，因大智路停車需求高，為避免遭人長期佔用，讓停車格發揮作用，贊成實施收費；大明里長黃顯堂也說，基於「使用者付費」原則，且讓真正需要停車的民眾可以停車，對於收費政策樂觀其成。

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