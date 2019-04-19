新北路邊久停欠費車輛 小心被拖吊

2019-04-19 16:03

〔記者何玉華／新北報導〕路邊車輛雨刷上夾滿大量繳費單的場景，許多人都不陌生，欠費不繳形成髒亂，新北市交通局自2017年修訂「新北市公有停車場管理自治條例」，針對路邊久停欠費車輛已拖吊260輛，另自今年3月19日配合政策執行交安大整頓，主動揪出12輛久停欠費車限期移車，限期內車主未完成移置，將依法執行拖吊。

交通局停車營運管理科科長許芫綺表示，新北市總計約3萬5500個路邊收費停車格，部分車主久停車輛占用車位，以報廢車、車牌已遭註銷車、欠稅欠（燃料）費車，以及涉及刑法的贓車居多，分別由環保局、監理單位、行政執行署和警方依法拖吊處理。

許芫綺指出，過去久停車佔位一停就是將近120天，除了上述違法車輛，交通局2017年修訂「新北市公有停車場管理自治條例」，第7條規定停放於同一半徑100公尺範圍內的路邊停車場，逾10日未繳費，主管機關得委託民間業者，將車輛移至指定處所，2年來已清除占用車輛約260輛，若以1格路邊停車位1天平均周轉率為3輛車來計算，相當於清出9萬3600輛次停車空位。

許芫綺說，這些久停車輛欠費平均約2至3萬元，加上拖吊後，車主領車時必須繳清欠費及拖吊保管費，經統計領回率僅2成，顯示多數車主意在棄車占用收費停車格，呼籲車主應將車輛停放適當處所，切勿任意棄置路邊占用公共資源而遭拖吊保管。

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