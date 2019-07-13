桃市勞動局邀58組身障街頭藝人 齊聚風禾公園表演

2019-07-13 20:50

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市領有街頭藝人證照的身心障礙者共有58組，為行銷身障街頭藝人，市府勞動局今天在桃園區風禾公園舉辦「身障街藝嘉年華」活動，多組身障街頭藝人接力演出也讓民眾大開眼界，此外現場還安排視障按摩師提供免費按摩體驗、抽獎活動，讓到場民眾皆大歡喜。

包括盲藝人翊聲承諾、癱臂吉他歌王吳坤炤、肢體障礙魔術氣球王邱壬俊、視障天籟宇多田爵士樂團、多重障礙音樂家鐘智宇、視障全能鍵盤樂器手吳振安、超級礙秀的真愛家庭、肢障鬥士那卡西演奏者Ping-Show2人組等身障街頭藝人，則是接力演出，讓現場民眾更親近身障街頭藝人。

主辦單位也邀情職棒桃猿棒球隊Lamigirls、新興高中server舞團、桃園區新埔社區發展協會及龍祥里有氧健康操共同表演，現場還提供「賞好藝抽好禮活動」，獎品有微波爐、果汁機等多項獎品，也讓到場民眾皆大歡喜。

勞動局長陳靜航表示，身心障礙者要成為街頭藝人非常不容易，因為身障人士要考取證照，必須和一般藝人一樣，需要拿出真本事的表演水準才能及格，因此勞動局會提供必要協助，讓身障街頭藝人有足夠的表演空間場域。

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