雙北街頭藝人擬整合 擇一考證可兩地演出

2019-03-04 15:28

〔記者周彥妤／台北報導〕雙北共同生活圈，台北市文化局今宣布，未來將逐步整合雙北街頭藝人審議制度，透過建立共同審議委員及標準，民眾擇一申請取得許可證後，即可在雙北演出，並也可至基隆換證演出，北北基將建立共同管理記點制度。

北市文化局表示，延續2月23日雙北合作交流平台討論，雙北文化局整合藝文資源及推展合作，邀請基隆市文化局參與討論，擴大北北基藝文服務及交流推廣。

北市文化局說，北北基未來將在六項文化議題上合作，包含街頭藝人證照整合機制、北北基影視協拍單一窗口雙北兒藝節一起樂暑假、北北基文化刊物電子版聯合宣傳、北北基駐村藝術家交流平台、北北基眷村文化節交流等，透過各面向促進北北基文化交流合作。

街頭藝人證照整合機制部分，現行為雙北分別辦理街頭藝人證照審議，導致民眾需兩地奔波，證照亦僅限於個別區域，為便利民眾取得街頭藝人證照及簡化行政流程，今年雙北將進行研議，逐步整合雙北街頭藝人審議制度，透過建立共同審議委員及標準，民眾擇一申請取得許可證後，即可於雙北演出，並可至基隆換證進行演出，北北基亦將建立共同管理記點制度。

至於影視協拍單一窗口，現行為各縣市各自辦理影視協拍，惟如果拍攝單位有跨縣市拍攝需求，仍須個別向權管機關接洽，未來，北北基影視協拍將共同合作，如有跨縣市拍攝需求，將由北北基協拍窗口橫向聯繫接洽協助。

北市文化局也提到，北北基文化局亦將於兒藝節共同宣傳、文化刊物電子版聯合宣傳、駐村藝術家交流平台、眷村文化節交流等面向共同合作。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/