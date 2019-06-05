站立架上的歌王！多障生邊復健邊練歌 唱得街頭藝人證照

2019-06-05 19:39

〔記者蘇孟娟／台中報導〕站立架上的歌王！台中特教學校學生李祥民出生時難產腦缺氧，造成肢障、視障及智障等多重障礙，雙腳萎縮的他更要天天綁在站力架上復健，練雙腿站立能力，教師為幫助他未來能自力更生，更不讓他復健時太無聊，訓練他唱歌，靠著聽力一句句背歌詞，李祥民考取街頭藝人，更爭取到民間贊助伴唱音響，助他畢業後能在街頭靠才藝自力更生。

李祥民來自清寒家庭，到台中特教學校入學後，校方考慮未來他必須具備自力更生能力，積極幫他開發才藝，但他視力受損，左眼幾乎看不到，右眼也有千度近視，雙腳萎縮，無法學陶笛或爵士鼓，導師簡美蘭說，一次意外發現祥民有好歌喉，決定協助他練歌唱。

李祥民高一入學時萎縮的雙腳無力，不能站立太長時間，在家時要靠雙親背著去如廁或洗澡，但近70公斤的體重讓雙親長期難以負荷，校方安排他利用站立架復健訓練腳力，為了不讓身體下滑，要綁在站立架上，一站就是半小時。教為不讓祥民練站時無聊，教學助理乾脆利用時間找歌曲讓他練唱，沒想到他練出興趣，復健也不以為苦，常是綁在站立架上開心唱歌。

李祥民視力不好，無法看歌詞，練唱時只能靠反覆聽歌熟悉旋律，再一句一句反覆播放記歌詞，練好一首歌要花1個月，校方去年試著帶他去考街頭藝人證照，沒想到他順利過關，還參加中特網銀「慢啼雞樂團」，每週利用課餘時間練習，更到不少學校、老人院、醫院或戒治所等單位公益義演，克服身體限制又富有感情的歌聲，感動不少人。

已高三的李祥民夢想畢業後能當街頭藝人，但在街頭歌唱需要自備伴唱音響，一台機器約要6萬餘元，李祥民拮据的家境根本無力負擔，校方奔走幫他找資源，長期支持學校弱勢學生的網銀基金會與金嗓電腦科技公司董事長蔡世寅得知他的困境，捐贈伴唱機及音響設備，盼助祥民能走上自力更生之路。

今天畢業的李祥民開心地直說，希望能快快站到街頭高歌，盼讓聽到他的歌聲的觀眾都能感受到快樂！

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