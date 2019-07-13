暑假玩一波！ 關子嶺「蝴蝶遊樂園」開園了

2019-07-13 20:37

〔記者楊金城／台南報導〕每年7到10月是白河關子嶺觀賞紫斑蝶最適合的時間，關子嶺紅葉公園打造蝴蝶遊樂園，十年有成，西拉雅國家風景區管理處即日起到8月25日的每週六、週日在關子嶺嶺頂公園舉辦蝴蝶遊樂園體驗活動，遊客可在公園裡欣賞無數蝴蝶翩翩飛舞的美景，與蝶共舞。

蝴蝶遊樂園十年來首次移師到嶺頂公園舉辦，舉辦時間是週六、日的上午9點到下午4點，西拉雅管理處與台灣紫斑蝶生態保育協會合作推出以紫斑蝶為主角的生態活動，提供免費的紫斑蝶標放體驗、蝴蝶生態導覽、蝴蝶生態闖關遊戲。在統茂溫泉會館則有蝴蝶靜態展。

蝴蝶生態闖關完成，還可以到服務台領取精美小禮物；在關子嶺住宿的遊客可在住宿地點登記優先參加每週一梯次的蝴蝶標放體驗，另外，每週三開放遊客在台灣紫斑蝶生態保育協會官網報名當週蝴蝶標放。關子嶺在地合作商家也在蝴蝶遊樂園期間提供限定消費優惠。

關子嶺是紫斑蝶在台灣南北遷徙蝶道的中途「休息站」，西拉雅管理處十年前開始積極營造關子嶺蝴蝶生態環境，種植蜜源植物，提供蝴蝶和幼蟲的食物，將紅葉公園打造為蝴蝶遊樂園，吸引紫斑蝶、鳳蝶、青斑蝶、樺斑蝶、黃蝶等蝴蝶，陸續又發現綠底小灰蝶、黃帶枯葉蝶，紅葉公園的蝴蝶物種至今增加至116種。

蝴蝶遊樂園在嶺頂公園開園，西拉雅管理處處長許主龍、立委葉宜津、白河區長蕭福清、台灣紫斑蝶生態保育協會、南華大學國際志工團隊外籍生特地栽種蜜源植物高士佛澤蘭。今年並已在關子嶺種植7500棵高士佛澤蘭，擴大營造蝴蝶棲地。

許主龍說，除了推動生態旅遊、蝴蝶生態環境保育及環境教育，也要讓關子嶺在地業者有感，因此蝴蝶遊樂園在溫泉區舉辦，歡迎遊客到關子嶺不只吃美食、泡溫泉，還可來趟蝴蝶生態之旅，賞蝶、聽解說、玩遊戲、拿紀念品，是暑假親子出遊CP值很高的活動。

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