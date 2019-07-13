這不是辦桌！ 上千親子齊做摩天輪超壯觀

2019-07-13 18:31

〔記者湯世名／彰化報導〕這不是辦桌！彰化市公所今天在南郭國小禮堂舉辦「親子DIY彩繪摩天輪創作活動」，共有500多名國小學童報名參加，加上陪同的家長共超過上千人，場面熱鬧溫馨，壯觀程度就像在辦流水席。主持活動的市長林世賢表示，看到親子們共聚一堂、和樂融融，一起享受創作的樂趣，讓他感覺舉辦此一活動很有意義。

今天在南郭國小禮堂舉行的「親子DIY彩繪摩天輪創作活動」，是由市公所社會課舉辦，社會課並貼心的提供了材料，讓小朋友與家長協力創作，創作出屬於自己的彩繪摩天輪精彩作品，社會課也將從參與活動小朋友的作品中，擇優80幅掃描製作獎狀給予獎勵。

市長林世賢表示，市公所過去幾年來，持續每年都分好幾梯次，辦理親子DIY創作活動，主要就是希望利用假日時間，讓父母親與子女、或是祖父母與孫子一同創作作品，藉此增進親子關係的和諧。令人欣慰的是，每次都獲得很大迴響，報名都很踴躍，今天的活動就有500多位國小學童報名參加，若再加上陪同的家長，人數多達上千人。由於這種活動很有意義，因此，雖然公所經費有限，仍堅持持續性舉辦下去。

參與創作的家長也感謝市公所的用心，每次DIY活動都精心挑選不一樣的材料，家長也認為，能夠與小孩一起共同創作，可享受到親子間的天倫之樂。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法