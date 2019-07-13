大學老師自爆申請入學看家長社經地位給分 教育部要查

2019-07-13 15:14

〔記者林曉雲／台北報導〕招聯會昨天召開諮詢會議，有與會代表自爆，他在某私立大學授課，在申請入學審查資料時，先看學生的居住地和外貌、家長職業及經濟程度等條件給分，根本不看備審資料；某家長團體代表則在會中自爆，女兒備審資料是他代筆寫的，還成為南部一所國立大學之備審資料範本。台灣家長團體聯盟今天公開抨擊如此離譜的發言內容，要求教育部應儘速了解這兩件違規事項。

教育部高教司長朱俊彰今回應，昨天他也在現場，確實聽到台家盟所質疑的與會者發言內容，已請招聯會和這兩所大學去了解，是否有違規的狀況。

招聯會昨天邀集台灣家長教育聯盟和多個家長團體、教育團體、高中、學生代表等召開「大學多元入學招生制度諮詢會議」，希望匯聚不同角度的觀點，改善今年的大學考招爭議，並為新課綱上路的大學考招作業奠定穩定的基礎。

台家盟理事長謝國清表示，台家盟副秘書長代表去開會，有一位與會者以家長團體代表身份出席，舉她所服務的大學為例，指她以學生的身家背景替代備審資料來決定錄取結果，另一位家長團體代表則在會中自誇，他代替女兒撰寫備審資料而錄取南部國立大學，這兩段發言都立即引發在場眾人譁然。

謝國清表示，大學考招作業應本著公平公正原則，卻因人為因素而可能存在上述弊端。為維護考招制度的公信力，台家盟向招聯會及教育部要求，應儘速查明這兩人發言之事實，並公布調查結果；限期要求相關單位具體改進，並予相關違規人員必要、適當之懲處；加速落實大學招生專業化，以消彌人為作業對考招結果之影響。

謝國清強調，除了這兩個離譜發言外，大多數家長團體和教育團體均支持大學考招的多元漸進，各高校代表也一致同意學測五選四的制度，同時傳達學校的多元選修設計、輔導等配套作法，使新課綱的素養導向和大學考招實際連動。

台家盟建議，國中和高中端應強化學生的適性輔導，幫助學生釐清天賦及熱情，在選填志願時能擇其所愛；個人申請二階面試作業持續改善，讓不同背景、不同智能的學生都有公平選擇就學的機會；教育改革兼顧行銷，讓相關單位零散的考招資訊更完整、容易理解，更積極地消弭坊間謠傳造成家長對考招作業的臆測、恐慌。

謝國清表示，大學多元入學招生制度諮詢會議中，各方代表多贊同大學考招須和12年國教新課綱具體連動，使多元適性的理念，可以從學習到考試到招生一以貫之，基於這個美好的教育理想，盼正視過程中的不完美，努力持續改善，讓台灣的每一個孩子都能在制度的支持下發展有成。

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