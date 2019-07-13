好熱！北部、東部溫度恐達38度 出門要注意防曬

2019-07-13 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局在上午10點59分發布高溫警訊，今日北部台北市、新北市及東部花蓮縣、台東縣為橙色警戒，溫度可高達38度，桃園市、苗栗縣、基隆市，東部宜蘭縣為黃色警戒，溫度可達36度，提醒民眾多喝水，保持室內通風涼爽避免中暑。

中央氣象局指出，受日照及西南風沉降影響，今日全台天氣多雲到晴，午後熱對流可能有局部短暫雷陣雨。目前宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及澎湖外島的紫外線皆為危險級，其他縣市皆是紫外線過量級，提醒民眾出外活動注意防曬。

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