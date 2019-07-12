婦顧2長輩娛親至孝 獲全國孝行獎肯定

2019-07-12 23:54

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「愛要及時行孝，勇敢面對人生」，高市林美宏一肩扛起照顧婆婆與母親2名長輩重任，每天事必躬親、無怨無悔，婆婆活到97歲去年安詳往生，現在她每天擁抱病母逗她開心，孝行令人感動，榮獲今年全國孝行獎肯定。

60歲林美宏家境不佳，國小畢業後到美髮店當學徒，婚後與丈夫育有4名子女，每天為了工作、家事忙碌，仍不忘努力學習，42歲才讀國中補校，完成國中學歷心願。

隨著婆婆年邁不良於行，林美宏接她同住照顧，不料79歲母親也罹患阿滋海默症，1週有3天3夜不睡覺，情緒多變甚至會大吼大叫，胞弟因照顧壓力大生病，弟媳也因乳癌病逝，留下2個孩子待養，她一肩扛起照顧兩老的責任。

林美宏表示，兩老就像「老小孩」，心情捉摸不定，婆婆因不良於行無法外出，心情不佳會生氣罵人；母親失智已認不得人，連幫她洗澡，母親會突然抓狂，神來一拳揍她，當下她頭昏眼花，只能忍痛硬撐。

兩老甚至會玩大便，弄髒身體、家裡一團糟，甚至放在嘴裡，不但清理困難，更擔心會生病，令她很崩潰，但她仍無微不至照料，連兩老便秘也事必躬親，每天記錄兩老排便時間，甚至親手幫忙挖除，協助化解便秘之苦。

林美宏說，照顧兩老生活壓力大，當她難過承受不住時，她會念經、寫書法，甚至到屋外拔草發洩情緒，或上網查看別人的經驗分享，讓自己的心情平復，冷靜思考找出方法解決，最重要是有丈夫的支持，令她堅強又充滿韌性。

婆婆一直活到97歲，去年於睡夢中安詳往生，林美宏感恩能陪伴到最後，欣慰婆婆沒有病痛離世，如今她很珍惜與母親相處的日子，每天會擁抱母親，撒嬌說「我愛妳」，也會稱讚母親很漂亮，讓母親保持心情愉快，病情也相對穩定。

林美宏表示，為了家人30年不曾出遠門，雖然覺得不自由，但她心存感激，兩老過去為了養育他們，咬牙苦撐數十年，想到她們過去對家人的付出，她盡孝道是很平常的事，她認為要及時行孝，人生才不會留下遺憾，也能無愧於天地，活得自在又快樂。

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