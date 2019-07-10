全國孝行楷模 最小13歲、有人來不及獻獎

2019-07-10 20:13

〔記者劉濱銓／南投報導〕內政部今天在南投表揚全國孝行獎，共有30位孝行楷模受獎，年紀最小是新北市13歲阮怡靜，最年長則是宜蘭縣80歲的林金田，南投縣唯一獲獎、66歲林金葉，因長年照顧的婆婆上個月離世，無法把獎獻給老人家，今出席領獎，不免感到遺憾。

新北市13歲的阮怡靜，出生沒多久父母就離異，之後跟著媽媽、外曾祖母生活，國小前媽媽忙著工作，年幼時則由全盲、重聽的外曾祖母照料，上國小後，媽媽因精神情緒不穩，她便扛起照顧全家的責任。

國小就得煮飯給家人吃，照顧外曾祖母的生活起居，如剪指甲、換衣服等，在外曾祖母罹病後，還學會用鼻胃管幫忙進食，一家則透過低收補助生活，雖然辛苦，但阮怡靜仍正面看待肩頭上的重擔，目前就讀國中的她，未來想成為烘焙師傅，盼能用自己的手藝，照顧家人。

另外，南投縣66歲林金葉，則是照顧情同母親的婆婆，早期在傳統「重男輕女」的農業社會，林金葉連生六女，對婆婆總感虧欠，但婆婆非但沒有怪罪，反而用心幫忙做月子，當成自己女兒在照顧，令林金葉相當感動。

近幾年林金葉因公公、丈夫、小叔、小嬸相繼離世，唯一能陪伴、照顧婆婆的就只剩她，縱使她跟婆婆先後罹癌，但兩人仍相互扶持，並常關心彼此病情，惟婆婆仍在上個月病逝，但在家人的陪伴下，走得並無遺憾，只是今天領到孝行獎，卻無法獻給婆婆，不免感到遺憾。

今獲獎最年長則是宜蘭縣80歲的林金田，照顧108歲的母親，平時林還會在稻田裡工作，回家第一件事就是陪伴老母，幾年前母親因白內障開刀，術後林金田親自換藥、協助生活起居，才讓母親視力恢復正常，甚至能穿針引線，相當不簡單。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法