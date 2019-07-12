林志成辦比賽約戰館長 背後神秘金主超大咖

2019-07-12 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕55歲前健美國手林志成日前向成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢下戰帖，嗆說5秒內要把館長打趴。林志成8日宣稱有神秘金主願意主辦比賽，但今天又說主辦單位列舉5大點不願辦比賽，意外讓神秘金主「悟覺妙天禪師」曝光。

林志成先前嗆聲打趴館長，意外讓他成為話題人物，但是比賽場地不斷改變，且規則也一變再變。日前館長等到半夜2時仍不見林志成現身，讓館長怒罵要將林打到滿臉血，並將雙腿打斷。事後林志成揚言要辦一場「正式的比賽」，5秒就能把館長擊倒。

綜合媒體報導，林志成透露之前的神秘金主就是國會政黨聯盟的黨主席「悟覺妙天禪師」，原本要主辦比賽，並且提供210萬獎金，但因為5大理由決定不辦。國會政黨聯盟向林志成解釋，第一，網路上流傳擬要把舘長擊斃踩其屍體，過於殘暴影響該黨形象不佳；第二，1個月內場地難尋，搞不定繁雜的申請文件；第三，館長不會打，中國客也不見得會來，無人可打；第四，共同主辨的協會負責人己更換，均表示不支持你這場比賽；第五，比賽辦法你最後才出場，别人已打得半死，你最後以逸待勞，顯得不公平。

林志成表示，從12日0時退出國會政黨聯盟，本人從現在開始都跟國會政黨聯盟及主席妙天無關，雖然國會政黨聯盟退出主辦，但他還是會尋找其他單位協助舉辦比賽。

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