郭芷嫣嗆聲「加料」被長榮開除 工會將請勞動部認定是否為秋後算帳

2019-07-11 16:23

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮航空空服員郭芷嫣在空服員內部群組涉及霸凌及危害飛安言論，今天遭長榮航空開除，即日生效。桃園市空服員職業工會今天下午召開記者會表示，郭芷嫣接獲消息後情緒冷靜，稍早已到公司打包完畢，現在與家人在一起，未來將尋求法律救濟提出申訴。至於長榮此舉是否為秋後算帳，工會表示，這非工會可以單方面認定，工會將向勞動部提相關上訴，由勞動部認定是否為秋後算帳。

工會理事段嘉蕙今天陪同郭芷嫣參與長榮航空人評會會議，段嘉蕙表示，郭在會議中向公司澄清截圖對話，並表示該群組為私人群組，已建立7、8年，群組都是同期進入長榮的組員，以分享心事跟開玩笑的方式經營，從未有過有人截圖外流，對自己來說是安全的發言空間。

段嘉蕙表示，郭芷嫣雖然開的玩笑不恰當，但從未有過霸凌意圖，甚至影響飛行安全，網路流傳截圖是遭人惡意移花接木，工會已提供完整截圖證明郭芷嫣最後也表示自己沒有霸凌組員的意思。但公司仍認為對話引起社會大眾恐慌，甚至影響公司名譽。

段嘉蕙說，郭芷嫣接受公司懲處，當下很冷靜，也沒有多說什麼，剛剛已經在公司清點完東西也打包完畢，目前正與家人在一起。

工會表示，長榮航空的懲處是過度放大及檢視員工的言行，但是否是秋後算帳將交由勞動部認定，並非工會說了算，工會將與郭及律師討論後決定是否向勞動部提出上訴。

工會秘書長周聖凱說，工會可以提供的協助有四種，一是公司內部的14天申訴期，再來還有向勞動局申請調解、勞動部申請裁決及民事訴訟，工會將與律師討論後再決定要用哪些方式做協助。他也說，郭的工會幹部、會員身分不會受到影響。

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