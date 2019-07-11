力挺郭芷嫣！批長榮過度放大員工言論 工會將提法律救濟

2019-07-11 14:07

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮航空今天上午召開人評會決定開除涉及霸凌言論的空服員郭芷嫣，但可在14天內提出申訴救濟。桃園市空服員職業工會發布聲明力挺郭芷嫣，表示群組發言雖有不當，但純屬玩笑話，認為長榮懲處，過度檢視和放大，將限縮員工的言論自由和隱私，更有因其工會幹部身分、積極參與工會活動之故而放大懲處的疑慮，將全力協助郭芷嫣進行後續法律和各種救濟管道。

工會表示，郭芷嫣是空服員工會重要的幹部，長榮分會運作的3年間，郭芷嫣不管是在機上受辱事件中，爭取改善長榮航空的管理文化和建立性別友善的工作環境，以及其他會員權益和工運議題，甚至到這次的罷工，郭芷嫣始終都站在工會和會員的最前面。

工會認為，郭芷嫣7月7日在空服員同事間私人群組的發言固有不當，然而觀察其完整對話脈絡，僅為同事間開玩笑的發言，並無實際霸凌、影響飛安之意圖和作為，郭芷嫣本人在對話最後也有表示並不認同霸凌、影響飛安之意圖和作為，並也公開發聲明道歉，日後將遵循工會方針，深切檢討自身言行。

工會強調，郭芷嫣更無散布自身發言的意圖和行為，是遭到截圖外流、片面解讀，導致社會誤解，引起相關爭議和疑慮，不應對郭芷嫣個人私下言行舉止，過度檢視和放大。

工會表示，針對郭芷嫣私人群組失言遭截圖外流一事，長榮航空公司7月11日人評會，直接予以兩大過免職處分，不僅是對郭芷嫣個人私下言行舉止，過度檢視和放大，將限縮員工的言論自由和隱私，更有因其工會幹部身分、積極參與工會活動之故而放大懲處的疑慮，本會將全力協助郭芷嫣進行後續法律和各種救濟管道，支持本會幹部和會員權益繼續走下去。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法