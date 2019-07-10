郭芷嫣剛當選工會理事 就被長榮航視為鷹派勢力

2019-07-10 16:59

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市空服員職業工會（簡稱桃空職工）於2日與資方在尊爵天際大飯店協商時，舉辦第二屆理監事改選，郭芷嫣當天才首度當選為理事，當時長榮航空就曾解讀是「鷹派勢力抬頭」。言猶在耳，郭芷嫣的「電爆叛逃者」、「在機師食物加料」言行，已引起軒然大波。

6月28日晚間，工會幹部在工會投票前喊話，當時郭芷嫣搶下麥克風嗆「現在說放棄算什麼？」讓罷工棚內情緒高昂的空服員們更加激動，為郭芷嫣贏得不少人氣，甚至被尊為「女戰神」。

回顧今年1月21日，郭芷嫣大動作召開記者會，指控她被迫幫外籍旅客擦屁股，還哭訴：「為什麼長榮航空沒有保護過我？」讓郭芷嫣瞬間爆紅，於是，桃空職工5月13日到6月6日間針對啟動罷工投票，同步選舉會員代表時，郭芷嫣順利當選。

桃空職工2日與資方在尊爵天際大飯店展開罷工後第二度勞資正式協商，也在飯店舉辦工會第二屆理監事改選，在其他會員代表眼中，有作風強悍、敢做敢說形象的郭芷嫣，沒有意外地獲得支持、首度當選為理事。

因為工會第一屆監事黃蔓鈴、常務理事王美心，以「要讓學妹們可以接棒」為由未競選，所以長榮航空看到選舉結果名單，沒有黃蔓鈴、王美心，卻出現了郭芷嫣時，還曾解讀為「鷹派勢力抬頭」。

如今空服員罷工雖正式落幕，但郭芷嫣的言行再度引起軒然大波，讓勞資戰線延伸，在認定她為鷹派勢力的長榮航空眼中，似乎也並不意外。

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