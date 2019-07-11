求職看過來！中市與精密園區釋千個職缺 有業者開7萬薪搶人

2019-07-11 15:00

〔記者蘇孟娟／台中報導〕7月逢畢業求職旺季，為協助新鮮人與求職者找工作，台中市勞工局與台中市精密園區合作，12日在精密園區勞工聯合服務中心舉辦南屯區廠商聯合徵才活動，邀請26家精密機械製造及科技大廠提供1300個職缺，平均月薪3萬4000元，最高薪資上看7萬元。

勞工局長吳威志指出，台中精密機械科技創新園區已是重要精密機械產業聚落，今年選在畢業季舉辦大規模徵才，邀請大立光電、上銀科技、漢鐘精機、大銀微系統及華旭光電等國際知名大廠設攤，釋出高薪職缺，搶進專業技術人才。

其中，大立光電一口氣提供400個工作機會、矽品精密也提供279個職缺；而上銀科技、大銀微系統也提供起薪4萬元以上職缺，華旭光電及德傑公司提供外派與工程師職缺薪資更上看7萬元。

另現場也設有職涯諮詢、履歷健診、履歷棚拍及青年就業金安薪等專區，歡迎有求職需求民眾踴躍參加。

此外，勞工局指出，政府也推出「青年穩定就業獎勵金」，只要連續就業滿6個月可申請獎勵金2萬2,000元，實施至今已成功協助超過2000名青年穩定就業，並獲得近95%青年肯定。今年擴大適用行業類別為11項，包括機械設備製造業、電子零組件製造業、金屬製品製造業及餐飲業等，只要穩定就業均能申請。

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