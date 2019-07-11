一點都不臭！ 「牛大便」作薰香超夯

2019-07-11 14:01

〔記者顏宏駿／彰化報導〕一年一度的「溪州黑泥季」將在本週六、日於「純園（吳晟樹園）」登場，有別於往年，今年的活動將會「小而美」，且凸顯黑泥孕育的作物及商品。

在眾多黑泥商品中以「牛大便薰香」最受人矚目，製作者高一鑫當年原本只是來溪州請教牛專家，意外被吳音寧「網羅」，加入「溪州尚水團隊」，他除了宣揚牛耕文化的價值外，也以牛大便作薫香，如今成為熱賣商品。溪州人作夢也想不到「牛大便」竟然有人會掏錢買。

現年36歲的青年農民高一鑫把養牛當作「志業」，家住新竹縣的他，4年前到「成功旅社」打聽溪州的養牛人家，欲請教牛耕技術，剛好被時任溪州鄉公所秘書的吳音寧遇到。

吳音寧無法置信「現代竟有年輕人想養牛」，於是說服高一鑫留在溪州養牛。

高一鑫並非單純養牛自娛，他利用假日載牛隻幫農民耕田，也帶著耕牛巡迴各國小作鄉土及農業文化教育，今年更用牛大便作薫香，把「耕牛文化」再推向另一階段。

高一鑫說，一隻熟齡的水牛每天排放近30公斤的牛糞，完全乾了之後，放入研磨機磨成粉末，牛屎乾變成牛屎粉，加入檜木粉及天然香料，經攪拌及泥塑後，曬乾就是薰香成品。

他說，一隻成牛每天食量約在50公斤，排放的牛大便約30公斤，由於他沒有餵蛋白質飼料，全部吃草料，所以排放出來的大便一點都不會臭，他甚至都直接徒手抓取回收。

高一鑫製作的牛大便薰香在「成功旅社」販售，它變成「文化商品」，非常受歡迎。

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