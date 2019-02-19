牛糞的芳香逆襲！ 青年農民拿來做這東西…

2019-02-19 18:44

〔記者顏宏駿／彰化報導〕牛糞的逆襲，大便變黃金！彰化縣溪州鄉青年農民高一鑫飼牛耕田，牛隻每天排放近30公斤的牛糞，高一鑫把鮮滑溫潤的牛糞曬乾後，研磨加入薰香料，做成薰香，受到市場熱烈歡迎，牛糞變黃金成為「農鄉趣談」。

現年36歲的高一鑫是「溪州尚水公司」成員，接觸有機栽種而與耕牛結緣，購買水牛「拉拉」來耕田。

「拉拉」食量超大，排泄的牛糞也是無敵多，過去高一鑫都將牛屎回收當有機肥送人，最近他則把牛糞曬乾加工做成薰香。

高一鑫先把溫潤的鮮牛糞曝曬，完全乾了之後，放入研磨機磨成粉末，牛屎乾變成牛屎粉，加入檜木粉及天然香料，經攪拌及泥塑後，曬乾就是薰香成品。

他說，一隻成牛每天食量約在50公斤，排放的牛大便約30公斤，由於他沒有餵蛋白質飼料，全部吃草料，所以排放出來的大便一點都不會臭，他甚至都直接徒手抓取回收。

高一鑫說，牛糞的功能不少，它是很好的有機培養土，拿來種蘭花、菌菇是很好的介質，也能做沼氣發電，也能拿來做土牆。

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