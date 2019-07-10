台鐵花蓮站商店街預計12日起試營運 工程進入配電階段

2019-07-10 15:41

［記者王峻祺／花蓮報導］台鐵花蓮火車新站去年10月啟用，保留約400坪商業空間，預計設立美食商店廣場，目前總計吸引至少16家名店進駐，就連知名連鎖食品企業頂呱呱也看準花蓮站商機，入主全台第3家「複合概念店」，商店街預計12日起陸續試營運，工程已進入最後配電階段。

花蓮車站歷年平均出入站人數列居東部之冠，營收排名更僅次於台北車站，旅客人次也逐年穩定攀升，日均進站旅次達上萬人次，新站在去年10月啟用後，由展拓管理顧問公司取得商場經營權，並以美食新據點「DCC洄瀾廣場」為名，重新打造花蓮車站的商場空間。

原定7至12日試營運的商店街，因遇上承包商配電問題，延至12日後陸續開幕，目前共計16家商店進駐，其中11家位處連結前後站的自由廊道，包括全台首創車站內的居酒屋「耕壽司」、連鎖咖啡、麵包、飲品店及伴手禮業者等。

一樓大廳則設有3家新店，其中多年前曾進駐花蓮的頂呱呱最令民眾期待，業者這次也看準花蓮商機，直接進駐全台第3間「炸雞配珍奶」複合概念店；2樓大廳則設立台鐵夢工廠及爭鮮，方便旅客挑選紀念品及選購能直接帶著走的壽司料理；星巴克另預計8月入主。

展拓管理顧問公司總經理李鎮宇說，花蓮站是東部最重要的觀光門戶，目前的候車空間是過去的5倍，期望在洄瀾廣場正式啟用後，能透過多元化與高品質的餐飲服務，讓民眾有賓至如歸的感受。

針對商店街延後開幕一事。台鐵花蓮運務段長吳金添表示，店家用電一定要安全，不能因過量而引發跳電，工程已進入最後階段，一定會盡最大協助如期開幕。台電花蓮區營業處指出，7月3日已送電並於9日掛上電表，目前由廠商進行配電，供電絕對沒有問題。

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