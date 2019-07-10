中華電信499之亂 NCC罰200萬敗訴改罰120萬

2019-07-10 15:27

〔記者劉力仁／台北報導〕去年中華電信掀起499之亂，引爆消費者瘋狂排隊、電信員工超時工作等亂象，國家通訊傳播委員會（NCC）去年5月重罰中華電信200萬；中華電信不服興訟抗罰，台北高等行政法院認為，NCC以「違反勞工權益事項」做為加重處罰理由，已違反行動寬頻業務管理規則第73條規定，判決撤銷原處分；NCC今天扣除「違反勞工權益事項」部分，重新開罰120萬元。

行動寬頻業務管理規則第73條規定，「經營者營運不當或服務品質不佳，足以損害使用者權益時，應依主管機關通知限期改善」。北高行認為，NCC將中華電信員工權益受影響程度，列為加重處罰原因之一，已逾越行動寬頻業務管理規則第73條授權意旨，屬於不當連結。

北高行判決書指出，中華電信為改善門市、客服狀況，以符合NCC立即改善要求，出現勞工超時工作、女性夜間工作等情況，為此已遭各地方政府累計裁罰420萬元，若允許NCC再以勞工權益保障為由加重開罰，有違比例原則，判決撤銷原處分。

國家通訊傳播委員會主秘蕭祈宏表示，尊重北高行的判決，NCC扣除「違反勞工權益事項」部分，重新開罰120萬元；去年499之亂，NCC也開罰遠傳60萬、台哥大60萬元，但兩業者並未提出行政救濟。

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