底家啦！開山里爆紅 就在台南中西區

2019-07-09 14:27

〔記者王俊忠／台南報導〕今天中午衛福部疾管署把台南市中西區開山里的本土登革熱疫情防蚊、孳清與有症狀儘快就醫的訊息，以手機警訊傳出，結果誤傳到全國各地民眾手機，造成開山里一夕爆紅。市府衛生局表示，開山里位於台南中西區開山路一帶，里內有知名的小南城隍廟、大埔福德祠與復興市場，這兩天已完成噴藥，但因不斷下雨，近日會再補噴藥滅蚊。

目前台南出現的6例的本土登革熱病例，有3例住在開山里，另東區大同里2歲女童病例曾到鄰近的開山里活動；東區崇德里57歲男子常到住在開山里的父親家裡探望，等於5例與開山里有密切關係，所以防治單位鎖定此里是群聚感染源熱區。

對於全國各地民眾接獲開山里登革熱疫情簡訊，衛生局中午說是疾管署簡訊發布系統出問題。

衛生局表示，正確簡訊內容是從今（9）天開始中午12點至1點，民眾只要進入登革熱確診病例所在處半徑2公里範圍內，今天為中西區開山里即會收到手機疫情警示簡訊。內容為「疫情警示」您所在區域（開山里）有本土登革熱疫情，請做好防蚊措施，主動清除室內外積水容器定期巡查，有發燒、頭痛、關節痛、紅疹等，請儘速就醫接受NS1快篩。台南市政府、疾管署關心您。

衛生局提醒民眾收到疫情警示簡訊不要緊張，只要做好防蚊措施，外出穿著淺色長袖長褲、使用防蚊液，確實進行家戶環境孳生源清除，就能防治登革熱，安心出遊去。

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