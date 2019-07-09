突收登革熱防疫簡訊 全台鄉民發文狂問：「開山里」到底在哪？

2019-07-09 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕「突然收到這個，這是怎麼回事？」今天中午不少民眾手機可能都有收到一封「警訊通知」，顯示「您所在區域（開山里）有本土登革熱疫情，請做好防蚊措施」，以及「台南市政府、疾管署關心您」等內容，不久臉書上便出現不同縣市的網友相繼發文，好奇詢問「所以開山里，到底是哪個城市？」

該封疫情警示緊急警報除指稱「您所在區域（開山里）有本土登革熱疫情」，呼籲做好防蚊措施、主動清除室內外積水容器定期巡查，還提到若有發燒、頭痛、關節痛、紅疹等，「請儘速就醫接受NS1快篩」，文末則署名「台南市政府、疾管署關心您」。

一收到訊息，部分網友們感到納悶，紛紛貼出截圖並留言「我在台北」、「我二崙鄉的」、「新竹也有」、「花蓮也收到」、「金門也收到了」、「台中人也收到，一度以為是被盜帳」、「全台各地都有收到」、「這樣太危險~通知飛太遠~」，還有鄉民安慰收到簡訊的高雄人「不用怕」；部分人則問，「桃園表示，開山里是哪裡」、「全國都該關心開山里」、「台南的防疫原來這麼做的，真神」。

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