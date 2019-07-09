馬公城隍廟入夜燈火通明 農曆6月6日補運時

2019-07-09 12:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位在馬公市鬧區的城隍廟，昨入夜後燈火通明，不少信眾扶老攜幼在廟四周摺紙錢拜拜，但卻又無人交談，原來是農曆6月6日補運時間，依照傳統習俗不能相互交談，避免運氣外洩，同時為了鄰近住戶安寧，深夜12時前結束。

列入國定古蹟的馬公城隍廟，創建於清乾隆44年（西元1779年），曾經修建過數次，直至1993年修建，才奠定目前廟貌的基礎。城隍廟奉祀主神為城隍爺，俗稱「陰間縣太爺」，每年農曆5月6日城隍誕辰時，除了作醮之外，信眾也會捐獻白米及善款，作為濟助孤貧之用。

由於城隍爺為陰間縣太爺，執掌與人的禍福有直接關係，信眾認為城隍爺任務橫跨陰陽兩界，因此城隍廟消災補運信眾極多，希望能透過求禱後，城隍爺能赦其冤業，避免陰鬼糾纏，而每年農曆6月6日更是高峰期，許多偏遠鄉區的民眾，都會提早前往城隍廟補運，希望帶來1年的好運道。

民間補運的方式很多，有燒補運錢或買命錢，或者是請廟裡的值班道士來舉行消災補運的儀式，有些信眾也會自行準備好甜糯米飯一大碗，上面放置不剝蛋殼的熟雞蛋或荔枝，連同香及金紙、補運錢自行到廟裡補運，祈求全家大小平安順利。在燒完紙錢及補運錢後，將蛋殼剝掉，意味著將壞運脫去，最後在蛋上塗些許的香灰連同甜糯米飯帶回家食用，而返家途中不能與人交談，避免運氣跑掉。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法