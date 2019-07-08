鼓勵工業區立體化 總部設新北可獲獨家容獎5％

2019-07-08 15:29

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府7月5日發布「新北市工業區立體化方案」，鼓勵工業區改造及產業轉型，新北經發局長何怡明說，廠商平均新增投資包括興建成本、機械設備達每坪7萬元，即符合申請資格。容積獎勵包括新增投資（15%）、能源管理（5%）或企業營運總部（5%），以及空間回饋或繳納回饋金（30%）等方式，最高能獲得多達50%的容積獎勵。

經發局表示，「新北市工業區立體化方案」原則與中央「工業區更新立體化發展方案」一致，申請基地應位於新北市都市計畫範圍乙種工業區、產業專用區，且基準容積以240%以下者。

經發局說明，容積獎勵項目包括「新增投資」（上限15%）及「能源管理（上限5%）」外，新北更獨家提供「營運總部（上限5%）」的容積獎勵，以上合計上限為20%；以及空間回饋或繳納回饋金（上限30%）等方式。而利用捐贈回饋空間來換取容積獎勵的，則是鼓勵廠商捐贈產業空間讓市府規劃做為托育中心、活動中心等社會福利設施。

新北市政府經濟發展局今天在三重區過圳市民活動中心舉辦「新北市工業區立體化方案」第1場說明會，鼓勵廠商活化產業用地，同時鼓勵廠商提供公益回饋空間，8月前將舉辦共15場說明會，報名網址為：https://forms.gle/TrymmKVhfqw5w1rk7。

新北市副市長吳明機表示，中美貿易戰讓許多台商回流，外商更有興趣投資台灣，但新北市已經有400萬人口、超過27萬家的公司行號和2萬家以上的工廠，寸土寸金，且新北市的工廠佔了全國約21%，但工業區卻僅占全台4.6%，急需產業用地。

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