秒答！桃市議長盃心算暨數學比賽 小選手30秒算30題

2019-07-07 21:05

〔記者李容萍／桃園報導〕由中華民國兒童珠算協會、中華珠算心算教育學會合辦的桃園市第5屆「議長盃」心算暨數學比賽7日下午登場，計有國小、國中及幼稚園學生共446人參加，最小參賽者年僅4歲，其中，數學比賽有40題選擇題、時間15分鐘，心算比賽共3場，分為一、二項目各1分鐘50題及第三項目30秒30題，當裁判宣布比賽開始，場內小選手將算盤影像放在頭腦中，利用拇指、食指進行空撥，手指不斷在半空中上下舞動，過程緊張。

由於與賽小選手均有父母及老師陪伴，比賽禮堂聚滿人潮，形成一幅親子教育畫面，熱鬧非凡。據大會總幹事黃正安表示，珠心算是我國的國粹，遠自漢朝時代流傳至今，已有2000多年的歷史，諸多研究證實，它能有效提昇兒童數學能力，對增強人類記憶、反應以及專注力更有積極的助益，是訓練頭腦反應，提昇記憶力，並對數學有直接幫助的一門優良才藝，值得推廣。

各競賽成績如下：心算各組第一名，幼幼組黃彥霖、幼童組何御誠、國小一年級組魏承御、二年級組劉皓宇、三年級組湯芯慈、四年級組胡安、五年級組劉睿宸、六年級組邱語薇、國中組張慈芸；數學各組第一名，幼童組何御誠、國小一年級組楊書楷、二年級組蔡泓毅、三年級組林宥駒、四年級組廖政穎、五年級組莊御佑、六年級組邱語薇。

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