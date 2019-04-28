基隆市珠算心算比賽 家長比選手緊張

「基隆市 108 年度兒童珠算心算比賽大會」今天在基隆長榮桂冠酒店舉辦，共有 182 名基隆市各國中、國小及幼兒園的學生選手參賽。（記者俞肇福攝）

2019-04-28 12:51

〔記者俞肇福／基隆報導〕「基隆市108年度兒童珠算心算比賽大會」今天在基隆長榮桂冠酒店舉辦，共有182名基隆市各國中、國小及幼兒園的學生選手參賽，場外老師與家長比選手還多、還緊張；當裁判一宣布比賽開始，場內選手算盤算珠聲不斷，心算比賽時，選手五指在半空中上下舞動，彷彿算盤在空中，場面浩大。

今天比賽由中華民國兒童珠算協會與中華珠算心算教育學會舉辦，已連續舉辦28年，成珠心算界的傳統，參賽選手一律免繳費，不但有獎盃還有獎金，競爭激烈。

基隆市長林右昌表示，他每年到場都是擔任頒獎者，今日第一次親睹比賽盛況，看到小朋友的專注表情，令他深感佩服，吳文雄與妻子林美月數十年來如一日資助比賽，不收取任何費用，值得敬重；基隆市議員宋瑋莉則說，小選手的爸爸媽媽、甚至是爺爺奶奶可能都是吳文雄的學生，因為連她自己也受教於吳文雄門下，吳文雄深耕珠心算國粹多年，希望政府也能重視這項教育。

幼童組冠軍蔡羽柔說，學習珠心算過程雖然有點苦，但拿到第一名很開心、很有成就感，她的媽媽則表示，蔡羽柔學習珠心算後，除了計算能力大躍進，在彈鋼琴看琴譜等 其他面向，都記得比別人快。

六年級暨國中組冠軍、同時也是本次唸心算項目唯一滿分的林緯俊表示，他從幼稚園就開始學，到了國二依舊每天練習，林緯俊的媽媽則說，弟弟林旻諺耳濡目染專注練習，這次也拿到國小一年級組冠軍，兄弟倆的數學「從來免煩惱」。

「基隆市 108 年度兒童珠算心算比賽大會」今天在基隆長榮桂冠酒店登場，共有 182 名選手參賽，圖片中小朋友聚精會神專注作答。（記者俞肇福攝）

「基隆市 108 年度兒童珠算心算比賽大會」今天在基隆長榮桂冠酒店登場，圖右為六年級暨國中組冠軍的林緯俊、圖左為小學一年級的林旻諺，兩個兒子都冠軍，母親與有榮焉。（記者俞肇福攝）

「基隆市 108 年度兒童珠算心算比賽大會」今天在基隆長榮桂冠酒店舉辦，圖為獲得幼童組冠軍的蔡羽柔與媽媽。（記者俞肇福攝）

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