中國拳王好大口氣！提5方案戰館長...稱「只防禦不還手」

2019-07-06 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國拳擊、泰拳雙料冠軍練喻軒近日向「館長」陳之漢下戰帖單挑，館長也表示願意接受挑戰。這場格鬥大賽也引發兩岸網友熱議。今日練喻軒在臉書PO文，對這場對決提出5項提案，其中一項竟是「練喻軒只使用防禦技術不能還手，否則算輸」。練喻軒表示，在得到具體簽證消息前，不會再做回應；不過他也說，「我們對館長是絕對的尊重和佩服」。

練喻軒昨日透露，目前雙方的團隊已私下溝通好，他預計本月底前就會來台，但主要還是看簽證能否下來，只要等簽證下來就能來台比賽了。

練喻軒今日在臉書發文表示，得知館長身體不適，並想到可能會遭遇的一些問題，所以做出了幾個方案希望進行協商：

一、練喻軒與館長比賽仍為三分鐘，拳擊規則，練喻軒只進行防禦技術不能還手，否則算輸，如果館長三分鐘內不能ko練喻軒，館長自己決定比賽結果。

二：練喻軒週一開始繼續辦理入台證件，萬一出現問題會及時公佈相應證據，並商議邀請館長及其團隊到任何雙方可以去到的國家進行交流，練喻軒方負責全部開銷花費，可簽署協議情況下立即支付。

三：交流無論在哪都希望公開，包含任意媒體記者電視台和民眾前來參觀，不做任何商業售票行為。

四：希望大家給予雙方理解，不要再為此去互相辱罵影響兩岸同胞感情，大陸同胞大度一些，我們需要寬容，努力得到被認可和尊重而不是恐嚇式的辱罵自己同胞。

五：此次就是一場交流，雙方僅代表個人，不要再任何政治升級，也希望媒體不要再大肆渲染。

練喻軒也說，在得到具體簽證信息之前，不再做任何回應，希望大家給予理解和耐心等待，「我們對館長是絕對的尊重和佩服」。

這份看似讓館長占盡便宜的提案發布後，不少台灣網友忿忿不平灌爆練喻軒臉書，痛罵「他身體不適也能秒殺你，不需要你讓」、「要挑戰是你，一堆條件也是你」、「阿不是館長第一回合沒被你擊倒算館長贏，現在你變成你只防守？」、「看了這不知哪個國小生訂的規則，最後一句的絕對尊重格外諷刺」。

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