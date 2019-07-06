談好了！ 中國拳王確定單挑館長....來台時間曝光

2019-07-06 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國拳擊、泰拳雙料冠軍練喻軒近日向「館長」陳之漢下戰帖單挑，雙方起初還在網路筆戰，事後館長也願意接受挑戰，這場格鬥大賽也引發兩岸網友熱議。對此，練喻軒透露，目前雙方的團隊已私下溝通好，只要等簽證下來就能來台比賽了。

練喻軒日前拍影片向館長嗆聲，「你有沒有這個膽量跟我打一場，我體重比你輕，而且我不在乎你有沒有資格，你只要一回合，3分鐘之內不被擊倒，你就贏了。」雙方也因此在網路發文嗆聲，館長先是開出1000萬美金的出場費，最後則改口說，「想一想也好久沒有打比賽了，打吧排個時間小兄弟我們來一場，一毛錢都不收」。

據《東森新聞》報導，練喻軒表示，他和館長都擔心這場交流賽會扯上政治，他會拍影片罵館長是因為，「因為他罵中國人，我也罵他，罵都罵過了，打就好囉」，也正在申辦簽證，決定來台應戰。

練喻軒還透露，他預計本月底前就會來台，但主要還是看簽證能否下來，「不給我簽證的話，我怎麼搞啊？簽證下不來的話，我怎麼進去啊？我要不要偷渡過去啊？」

練喻軒5日深夜也在臉書表示，他目前正在處理簽證的問題，也提到自己的助理不太會用微信，因此延遲了幾天才通過審核，但也強調，「我們一直在和館長團隊保持聯絡，怎麼到了某些人口中就變成我們失聯了」。

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