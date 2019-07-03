中國拳王只肯付1000元出場費！館長再公開「超囂張」私訊

2019-07-03 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近期頻頻對中共嗆聲，捍衛國家尊嚴。不過卻因此惹怒不少中國人。一名中國拳擊、泰拳雙料冠軍的中國格鬥好手練喻軒就在昨（3）日向館長下戰帖，要求比武。已經接戰的館長，稍早則在直播中透露，對於自己要求拿來做公益的高價出場費，對方不屑地表示只肯付1000元，甚至囂張嗆「你只值這個價錢」。

館長今日中午直播時表示，昨日開始被大量五毛、親中人士在臉書洗版，他也將原本要求的1000萬美元出場費，改為1000萬元新台幣。館長說，「1000萬台幣不過分吧？要放下這麼多事情去訓練，不然每個中國一年365天派300個人用一樣的方式跟我挑戰，我什麼事都不用做了」？

館長表示，有趣的是，這名中國格鬥好手本來說「價碼隨你開」，結果自己開價1000萬台幣後，對方沒有回，後來再改成500萬，對方留言說「宰你500萬沒問題」；館長當下立刻說好，並要求對方私訊自己粉絲團，希望500萬可以拿去做公益。結果對方竟又在私訊中囂張表示，「你只值1000塊台幣，你的出場費就是1000塊台幣」、「我和你打你根本沒資格談出場費，只是約你打一架而已」。

館長接著曝光雙方私訊內容表示，他試著嘗試跟對方溝通表示，辦比賽要錢、要人，至少要付個出場費；結果對方又回嗆，表示他比館長強，館長不敢面對他。館長則是回應，這樣的做事方法，對中國是種恥辱，哪有人這樣約？對方則回嗆，你有戰績嗎？自己的功夫水準不知道嗎？再嗆「我不是付不起500萬，是你不值那500萬」！讓館長相當傻眼。

館長表示，這不就沒有道理了嗎？「我是要上班的人，連你來我辦的比賽，都有三萬塊可以拿」。館長也說，後來也不想看了，「我不知道該怎麼回」。

不過館長也說，最後兩個人有開始聊天，聊到「台灣」、「中國」兩岸關係議題，對方不滿表示，因為館長最近「台獨」，罵習近平又罵到他的同胞；館長則回，自己不是台獨，是「中華民國派」。他也是在保護自己的同胞，這樣說方有什麼不對？館長說，到後面已經變成政治議題交流，而非運動交流。對於對方想保護國家的理念，館長給予尊重，但他也希望對方了解，這個世界真的很大很複雜，最後也邀對方月底來台玩玩、找他練習練習。

最後對方也坦承，自己以前是館長的粉絲，結果館長現在變台獨，讓他在朋友面前面子掛不住，才發起挑戰；館長則說，自己一直都沒變，「自由、民主、平等」一直是台灣崇尚的東西。館長感嘆，「這個真的很複雜」，自己很想去中國品嘗小吃，但現在也不能過去了，不過若練喻軒願意來台灣，「天塌下來，都有我撐著，不用怕消失不見」。

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