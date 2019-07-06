百年企業愛心不落人後 贊助第六家「銀髮樂齡學堂」

2019-07-06 10:30

〔記者廖耀東／南投報導〕深耕台灣超過百年的台企銀，因應高齡化社會及配合政府長照政策延伸，持續將銀髮族照顧關懷活動列為公益活動主軸，積極協助偏鄉或資源缺乏社區共同推動「銀髮樂齡學堂」專案，董事長黃博怡昨一行人再次造訪南投縣中寮鄉龍眼林福利協會「銀髮樂齡學堂」，協助社區，盼提供南投中寮鄉樂齡族均能獲得在地且妥適的照顧服務！

目前台企銀已陸續贊助高雄市旗山區、花蓮市、苗栗縣三義鄉、嘉義縣布袋鎮及金門縣烈嶼鄉成立「銀髮樂齡學堂」，於南投縣中寮鄉龍眼林福利協會成立的第六家「銀髮樂齡學堂」今年2月已熱鬧揭牌，提供社區老人共餐共學、送餐、日間生活照顧及協助老人增進自我照顧能力等服務，讓當地老人均能獲得在地且妥適的照顧服務。

中寮鄉為921地震之受災區，震災卻讓原本寧靜的農村一夕之間滿眼瘡痍，也搖起諸多鄉民心底大愛，因此才有龍眼林福利協會的誕生，當時震災戶約佔全鄉7成，龍眼林村長廖振益有感於受災戶之困苦，號召有心人士成立公共食堂，免費提供受災戶餐食，並於2001年7月正式向南投縣政府申請成立「龍眼林福利協會」，廖振益村長的公共食堂，轉型成為「龍眼林飯廳」，持續點燃送餐服務的炊煙，為獨居老人及弱勢家庭提供餐食，協會的誕生，凝聚起一份責任及滿腔願景，為土生土長之地奉獻心力重建家園，打造全新的樂土。

該協會於921後為在地服務、送餐接近20年，廚房、餐廳、廁所及活動空間等硬體設備已損壞老舊，為提升環境衛生品質，台灣企銀以專案方式贊助進行改建整修工程，提高廚工工作安全性及衛生條件，並增進該社區弱勢長者生活及照顧品質。

董事長黃博怡表示，台灣企銀已將扶持中小企業成長及落實扶助銀髮族照顧關懷活動視為長期發展願景，並獲得眾多中小企業主認同。該行所發行之「銀色之愛信用卡」，於持卡人每次交易成功後，捐贈刷卡金額的0.3%作為公益基金以專款專用贊助偏鄉或資源缺乏社區設立「銀髮樂齡學堂」，此次於災後山區的南投縣中寮鄉設立「銀髮樂齡學堂」，落實在地照顧的理念，使老人能在己身所處的社區獲得關懷與照顧，期達拋磚引玉，激起社會迴響，號召更多人投身公益，讓臺灣多一分愛與溫暖的力量，並與各界攜手共創美好社會。

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