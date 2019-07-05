台中家長看過來！百家準公幼名單公布 「這5區」掛零

2019-07-05 19:41

〔記者張軒哲／台中報導〕為了減輕家長育兒負擔，台中市8月起配合中央推行準公共化機制，目前已有103家私立幼兒園申請自今年起加入準公共幼兒園，教育局今天在第一所加入準公共幼兒園的「私立熊寶寶幼兒園」舉辦聯合簽約儀式，共同提供平價教保服務。就讀準公共幼兒園每月繳交不超過4500元，其他差額就由政府來幫忙家長支付，低收、中低收入戶幼兒甚至可以免費就讀。但有5個區沒有幼兒園簽約，家長大嘆不便！

教育局指出，台中市已有百餘家私立幼兒園申請加入準公共幼兒園行列，上萬名幼兒受惠，一年總預算約19億元。另考量部分幼兒園仍有意願加入，教育部順應業者意見，將申請期限展延至7月10日，請有意願的幼兒園可踴躍提出申請。業者不用擔心撥款問題，市府會在8月1日先將一半款項支付給業者，私立幼兒園財源反而會更穩定。

目前103家業者平均分布在各區，但和平、石岡、新社、梧棲、外埔這5區暫無幼兒園簽約，尤其山城4個區，僅有東勢區4所幼兒園加入，其他家長大嘆不便。

石岡區詹先生說，讓孩子去讀豐原或東勢的幼兒園都有一段距離。大餅看得到，但吃不到！

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