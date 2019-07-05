教育新舵手 基隆高中、基隆商工、基隆女中校長換人

2019-07-05 19:07

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆教育界8月1日新氣象！國立基隆高中校長由曾任國立新竹高工教務主任、前教育部國教署長機要的鍾定先出線，基隆商工校長則由頭城家商主任洪光賢出線；國立基隆女中校長則由基隆商工校長陳明印轉任。

基隆市有4所國立高中職，除了基隆海事職校校長陳世程沒異動外，其他基隆高中、基隆女中、基隆商工校長都換人，基隆高中、基隆商工校長都是首度出任校長，變動頗大。

另外，瑞芳高工圖書館主任陳瑞榮通過遴選，將到國立竹北高中擔任校長；基隆高中現任校長張智惟通過遴選，將轉任國立苗栗卓蘭高中服務。

新任基隆商工校長洪光賢43歲，大學畢業後到頭城家商服務，擔任數學教師2個月就入伍服役，當時學校惜才空老師缺，等洪光賢退伍返校服務，洪光賢就這樣在頭城家商一待20年；洪光賢表示，希望將來基隆商工的學生課程「三有」:有趣、有效、有用，提供學生「三師」:業師、科大教師、學校老師，發展學生「三創」:創新、創意、產創。

未來推動繼續學習與深化就業技能的雙軌課程，希望未來基隆商工的每一位學生都能適性發展、多元展能、適性揚才，發展基隆商工為一個圓夢的學園。

新任國立基隆高中校長鍾定先，49歲，教師生涯25年，曾任教育部國教署長機要、新竹高工教務主任與總務主任；雖然8月才就任新職，鍾定先將於7月12日先到基隆高中與基中教職員先碰面。

新任竹北高中校長陳瑞榮，51歲，國立師範大學工業教育博士，長時間在瑞芳高工服務，竹北高中校長是陳瑞榮的首任校長。

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