芎林25桶強酸強鹼堆逾1年 民代要求竹縣府速清

2019-07-04 23:34

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣議員鄭昱芸說，芎林鄉歇業中的金雞蛋農場去年遭人堆置25桶化學廢液，檢驗出來都是強酸強鹼，但環保局迄今不願意協助清除，當地居民擔心這些廢液已經滲入土壤甚至污染地下水，嚴重破壞他們的生存環境。

新竹縣政府環保局表示，金雞蛋農場去年遭人非法棄置25桶不明成分的化學廢液，之前還有遭人傾倒不明廢土和廢棄物，已會同環保署、警方調查，並請工業技術研究院評估如何清除，工研院近期就會提出處理計畫書和經費需求，屆時再向環保署爭取緊急應變費用。

環保局強調，金雞蛋農場入口道路崩塌，機具無法進出，與縣府工務處確認道路完成整修大約需要4個月的時間，完成整修後才能進現場執行清除作業。

警方受訪表示，根據偵查不公開作業辦法，不能對外透露案情。

鄭昱芸說，金雞蛋農場下方的池塘池水變成黑色，而且瀰漫一股濃濃的刺鼻味，還飄浮一層油污，當地水坑村居民主要飲用地下水，大家擔心環境受到污染，恐危害他們的健康。

鄭昱芸說，她已經拿到初步檢測結果，現場的化學物質竟然呈現強酸、強鹼反應，當地是水源地，那些會危害人體健康的強酸、強鹼化學物質一直往下滲流，難道要讓居民天天喝這些被污染的毒水嗎？

鄭昱芸強調，看到這麼重要的事情，在公務機構處理上不斷延宕與推託，她真的很憤怒，會持續要求縣府儘速清除。

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