300多桶化學廢液堆置空地逾百日 竹縣將動公款清除

2019-07-03 11:32

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣橫山鄉沙坑村空地遭人堆置300多桶化學廢液，縣環保局請環保署、警方協助調查，但警方卻以「偵查不公開」為由拒絕透露調查結果，縣府眼看這些廢液已經堆置超過100天，不得已將先考慮動用公款代為清除，等到之後可合法獲悉污染來源業者後，再來要求還款。

「這100多天下過多少次雨，那些化學廢液早就流進當地的土染和附近的水源裡了，公部門這樣踢皮球，叫住在那邊的老百姓怎麼辦？」持續關注這起重大污染案件的新竹縣議員張良印，呼籲官方先幫當地居民清除這個污染源，後續要開罰、求償甚至把違法的人抓去關，再慢慢來做。

新竹縣橫山鄉沙坑村沙坑、大平地兩個簡易自來水廠取水口附近的一處空地，3月間遭人堆置300多桶不明成分的化學廢液桶，環保局據報後邀請環保署、警方一同會勘採樣調查，初步瞭解地主是給朋友暫時堆放這些桶子，他自己也不知道這樣是違法的，但環保局確認當地並非申請許可的事業廢棄物處理場所，地主和行為人已經明顯違反廢棄物清理法規定，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，但具體處分要完成調查後且經法院判決後才能確定。

新竹縣政府環保局表示，他們也想盡快清除這些化學廢液桶，但最好的作法是弄清楚成分和來源業者，讓來源業者自己先清運回原廠，但警方以刑事案件「偵查不公開」為由拒絕透露調查進度和結果，所以他們也不知道該找誰來負責。

環保局表示，為了避免居民擔心的二次污染持續擴大，已經發文給地主和當時堆置這些化學廢液桶的行為人，要求他們在7月5日提送處置計畫，如果對方沒有提送，就會先動用縣府公款來代為履行。

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