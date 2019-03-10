早上牛欄河、下午水坑溪 關西鎮假日1天2件水污染

2019-03-10 20:02

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣關西鎮民眾反映，昨天上午牛欄河河面出現油漬和臭味，下午水坑溪水面出現大堆白泡沫，他們已經通知環保局派員來採樣調查，希望能夠揪出污染元兇。

新竹縣政府環保局表示，接獲檢舉後均有派員前往調查，並採取現場水體樣本做初步檢驗和送驗，牛欄河的污染疑似來自上游，當時桃園市環保局也接獲檢舉，初步調查的確有污染；水坑溪的部分則是在當天傍晚在現場做的水質檢驗無問題，後續進一步的檢驗要等到實驗室的結果出爐後才能確定。

「下雨天有那麼多的水灌進河裡，河流的酸鹼值應該是中性才對，怎麼牛欄河的驗出來會是鹼性的8.3。」昨天上午通知環保局人員到牛欄河調查的當地居民，看到現場驗出來的酸鹼值竟是8.3，當場傻眼，並懷疑是有工廠利用下雨天偷排廢水。

不只早上牛欄河出現污染，到了下午在水坑溪的水面上，也可以看得到有大堆的白色泡沫出現，而且還伴隨刺鼻的消毒水味道，當地居民趕緊向環保局檢舉。

當地居民說，水坑溪出現這種白色泡沫已經不是第一次，他們懷疑是上游廠商利用下雨天排放工業廢水，當地生態經過好幾次這種污染事件後已經「死到魚可死！」讓大家相當氣憤。

環保局表示，有些水質檢驗必須帶回實驗室做，而且不是馬上就會有結果，民眾警覺性高會及時檢舉污染是好事，他們會在檢驗結果出爐後做進一步調查。

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