竹北豆子埔溪「染白」驚見死魚 環保局這樣說…

2019-02-22 17:49

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府文化局旁的豆子埔溪，今天下午出現白色帶有泡沫的水流，綿延超過50公尺長，民眾擔心污染溪水生態環境；縣府環保局說，正值枯水期，溪水少導致溶氧偏低，陸續都有接獲民眾陳情豆子埔溪死魚，已通報管理單位清理，也請水利單位放水調節。

竹北市民代表朱健銘說，今天下午3點多他接獲民眾陳情，趕到文平路一帶查看，豆子埔溪呈現帶有泡沫的白色水流，目測超過50公尺長；環保局告知他，研判是生活污染水，但生活廢水怎麼會是白色泡沫？又怎麼會造成大量魚量翻肚？他希望環保單位追根究柢查明清楚。

環保局水污染防治科說，現在正值枯水期，而且近幾個月水情特別吃緊，加上竹北地區尚未全部接管，豆子埔溪匯集了竹北部分地區的生活污水；無水情形加上生活污水匯流後，造成偏白水色，且因水中溶氧偏低，導致有死魚。

環保局說，這幾天都有接獲民眾來電陳情豆子埔溪問題，經派員巡視，研判是溪流匯流了很多家庭相關廢水，其中包含清潔劑、油污、油垢等都是白色，加上部分生活污水累積後，相關有機物質可能會有菌絲生成，因此常見白色。

環保局說，經稽查人員檢測，pH正常，但溶氧多在1.5甚至1以下，偏低（溶氧2以下屬於偏低）。

死魚部份，已通知豆子埔溪管理單位縣府工務處持續派員清理，並加速竹北地區的污水接管；水量稀少部份，則通知新竹農田水利會儘量放水調節。

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