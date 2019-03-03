關西水坑溪又見覆蓋「白雪」 民疑又是「慣犯」所為

2019-03-03 20:15

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣關西鎮水坑溪今天下午3點許，被民眾發現充斥大量如雪一般的白色泡沫，概估綿延1公里長，懷疑又是上游一家科技公司惹的禍；縣府環保局派員現場檢測pH值正常，另追溯至該科技廠放流口採集水樣，將送驗檢測COD和重金屬，查明污染源。

陳情民眾表示，今天下午3點許，他發現水坑溪上游溪段覆蓋一層白色泡沫，溪水水色黃濁，並散發一股帶酸刺鼻的化學味道，泡沫污染斷斷續續集中在約1公里長的流域，污染情況相當嚴重，他立即通報環保局；稽查人員約莫40分鐘後到場，但因關西鎮近午下了一陣雨，泡沫已跟著水流快速往下游沖散。

陳情民眾說，水坑溪去年多次被發現白色泡沫污染，而上游一家科技公司多次被環保局查獲放流水超過標準，當地居民強調懷疑該公司另埋暗管，趁雨天偷排。

環保局水污染防治科表示，水坑溪的泡沬區多在疊水處，現場檢測pH值正常，另採樣COD和重金屬送檢。針對泡沫情況，因水坑溪上游有一處池塘，池水常富有有機物，會和該科技公司放流水一起匯集到水坑溪，不排除可能因沖刷而造成泡沫。但確切的原因，將等檢測報告出爐後才能判定。

環保局裁罰記錄顯示，該科技公司自2015年起迄今，總共被開罰6次，依水污染防制法合計罰金約48萬8000多元。

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