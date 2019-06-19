驚！議員爆黑水溝旁規劃新北樂活農園 重金屬菜下肚

2019-06-19 12:56

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府高灘地工程管理處在二重疏洪道內陽光運河旁規劃3.5公頃的樂活農園，供民眾租用並種植蔬果，不過，上月20日豪大雨導致鄰近化成抽水站排水漫淹農園內，新北市政府高灘地工程管理處將農園作物送驗，發現其含鉛量高於標準值，宣布即日起禁止採收、販賣或食用，並將辦理補償作業，但新北市議員陳啟能質疑，農場旁8米排水溝是污染土壤元兇，質疑高灘處選址有誤，而民眾今年2月至今採收的蔬菜也都吃下肚。

陳啟能指著緊鄰堤防邊農場旁的一條黑油油寬約8米的大排水溝，表示一旦大雨淹沒排水溝，就形成「小黑龍江」，不只是上個月的大雨，排水溝緊鄰園區土壤，堤防外就是五股工業區，這條排水溝的污水平時就有可能滲透污染到小農辛苦培植的蔬果。

高灘處表示，因應耕作戶對上月大雨造成農地污染的疑慮，已請農業局5月24日分區抽檢農園內4種作物，17日收到檢驗報告，檢查結果有農作物含鉛量高於標準值（合格為0.3ppm，檢測值為0.4ppm）之情形，將依規定即日起禁止耕作戶採收、販賣及食用農園內生產的作物，也會補償農民損失。

此外，高灘處表示，對於議員指出有8種重金屬（鎘、汞、鉛、鉻、鎳、銅、鋅、砷）超標，並非事實，報告針對8種重金屬檢驗，結果僅有單一耕位之莧菜一種重金屬含鉛量稍高於標準值（合格為0.3ppm，檢測值為0.4ppm）。

高灘處表示，將再加強增加土壤檢測以確認農園安全，預計7月初會有土壤初步化驗結果；在檢驗期間內，如果樂活農園的耕作戶對耕地種植有安全疑慮，可於上班時間申請退租，可以辦理全額退費。

陳啟能表示，行政院農業委員會藥物毒物試驗顯示，編號551、22、353、221區塊檢驗出作物有嚴重超標情形，市政府竟選址將有汙染的土地租給市民植栽，小農花錢向政府租地植栽後的蔬果卻不能食用，新北市政府主責機關應追負起全部的賠償責任。

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