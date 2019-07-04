彩蛋？稱看電影短片現韓國瑜 網友：整個影廳不約而同罵X

2019-07-04 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後，衍生爭議不斷，不少市民近日化怒氣為行動連署罷免，韓稱尊重，不過，也質疑市府背後可能有「影武者」，感覺不太好。一名網友在臉書社團發文，表示去看電影，放正片前播短片時，畫面突然出現韓國瑜，「整個影廳不約而同罵了聲：X！」該篇貼文獲得逾1萬3000個讚、破千則留言迴響。

該名網友自述去某電影院看片，並稱放正片前播了別闖紅燈的宣導片，觀眾都保持安靜、一切都很正常，直到「影片最後出現韓國瑜，整個影廳不約而同罵了聲：X！」

該名網友在文中指出，連出門看片「都要看到他，真是夠了」；其後來看到貼文「反應這麼好」，也更新內容，說看到有人揚言抵制電影院，其認為「有點過頭」，且只是單純想分享個人經驗、提醒大家「要做好心理準備」。

該名網友的PO文也釣出不少鄉民，紛紛宣稱「也有看到」、「 現場一陣笑聲」、「噓聲連連」、「瞬間變成恐怖片」、「開頭就來個彩蛋」，也有人分享說哪一間「好像沒有」的資訊；不過也有人好奇，「這些廣告費誰出的？」甚至反問「真的假的？」「感覺支持他的還是不少欸」；部分則建議，「可以跟工作人員反應，表示這樣會不舒服，眾多人去反應，讓廠商知道」。

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