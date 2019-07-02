公民團體︰罷韓連署 第一階段達標

2019-07-02

〔記者王榮祥、方志賢、涂鉅旻／綜合報導〕公民割草行動、We Care高雄等團體發起的罷免高雄市長韓國瑜連署，第一階段三萬份昨已達標，台灣基進黨昨宣布，將加碼策劃「罷韓三部曲」系列活動，為第二階段暖身，呼籲高雄市民「自己城市自己救」。

對此，韓國瑜昨受訪表示，現在把高雄市政府該做的工作趕快做好，任何政治的操作、政治的論點等，「我尊重他們，民主的社會。」

12月26日 才能提出

台灣基進黨與公民割草行動昨聯合聲明，宣布第一階段連署書粗估已超過三萬份，基進黨更將邀請所有罷韓團體與樂團、政治評論家等，籌辦「罷韓三部曲」。首部曲暫定七月十四日、國民黨民調封關日下午，將舉辦「因為愛高雄，所以站出來」熱身首映會。

中選會副主委陳朝建昨天表示，此案主管機關屬內政部，中選會待收到具體個案依法審認與處理，不就假設性案例回應。

依選罷法規定，公職人員就職滿一年隔天，今年十二月廿六日，才能提出第一階段罷免，提議人數應達選舉區選舉人總數的一％。以高雄選舉人總數二二八萬一三三八人推算，須有二萬二八一四名以上有效提議人；提案成立後廿至六十天，第二階段要連署通過，門檻則為該選區被選舉人十％以上，也就是廿二萬八一三四人以上；最後才能進行罷免投票，預估罷免投票時程最快約落在明年五月中旬至六月底左右。

台灣基進黨發言人陳柏惟說明，無論國民黨初選的結果如何，罷免韓國瑜的行動不會停歇，身為高雄市民，有責任提醒台灣人民，韓國瑜不僅是失職的市長，更無資格角逐總統。

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